18:21

¡Muy buenas tardes a todos! Ya tenemos onces completamente confirmados. La primera alineación de Etxeberría esta temporada incuye a un Nano con unas ganas locas de volver a sumar con el conjunto insular.



Y todo tras un año de transición en el que no salieron bien las cosas. Tras una temporada que no arrancó como se esperaba y que, con una plantilla para optar a todo, el equipo tinerfeño naufragó.



Hoy empiezan 42 jornadas para la ilusión. Con las ganas recicladas y un equipo con no demasiadas caras nuevas. Siguen muchos de los que estaban. Y Etxebe ya ha confeccionado su equipo.